Bakan Memişoğlu: Türkiye artık dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "NATO'nun toplantısında da Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediğinin kabul gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha çok çalışıyoruz, daha çok Türkiye'yi gerçekten kuvvetli ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Memişoğlu, valilikte aldığı kısa bir brifingin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir yol kat etti. En üst ligde, bugün dünyada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. Sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz, Venezuela'da büyük bir deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık, onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var. Gördünüz, NATO'nun toplantısında da Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediğinin kabul gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha çok çalışıyoruz, daha çok Türkiye'yi gerçekten kuvvetli ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinde de bunu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ama toplumumuzdan beklentimiz de her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı kalmayı ön planda tutmaları. Özellikle kilo, hareketsizlik ve maalesef kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacındayız. O nedenle de sağlık hizmetlerimizi sadece hastalandığınız zaman değil, hastalanmadan gidip sağlıklı kalmak için de kullanmanızı, özellikle Sağlıklı Hayat Merkezlerinden, Aile Sağlığı Merkezlerinden bu konuda hizmet talep etmenizi vatandaşlarımızdan özellikle bekliyoruz. Çünkü biz insanların önce sağlıklı kalmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı