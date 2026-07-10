Haberler

Bakan Memişoğlu: Türkiye artık dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi

Bakan Memişoğlu: Türkiye artık dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karabük'te yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağlıkta ve uluslararası alanda güçlendiğini belirterek, vatandaşları sağlıklı yaşam merkezlerinden yararlanmaya çağırdı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "NATO'nun toplantısında da Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediğinin kabul gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha çok çalışıyoruz, daha çok Türkiye'yi gerçekten kuvvetli ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Memişoğlu, valilikte aldığı kısa bir brifingin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir yol kat etti. En üst ligde, bugün dünyada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. Sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz, Venezuela'da büyük bir deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık, onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var. Gördünüz, NATO'nun toplantısında da Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediğinin kabul gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha çok çalışıyoruz, daha çok Türkiye'yi gerçekten kuvvetli ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinde de bunu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ama toplumumuzdan beklentimiz de her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı kalmayı ön planda tutmaları. Özellikle kilo, hareketsizlik ve maalesef kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacındayız. O nedenle de sağlık hizmetlerimizi sadece hastalandığınız zaman değil, hastalanmadan gidip sağlıklı kalmak için de kullanmanızı, özellikle Sağlıklı Hayat Merkezlerinden, Aile Sağlığı Merkezlerinden bu konuda hizmet talep etmenizi vatandaşlarımızdan özellikle bekliyoruz. Çünkü biz insanların önce sağlıklı kalmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı