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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlıyız'

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlıyız'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN iş birliğiyle tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk kalp-akciğer makinesiyle başarılı bir klinik ameliyat gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yerli üretim cihazla sağlıkta teknolojiyi zirveye taşıma kararlılığını vurguladı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI SAĞLIKTA TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNE TAŞIMAYA KARARLIYIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili sanal medya hesabından da açıklama yaptı. Memişoğlu, "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bakanlığımız ve ASELSAN iş birliğiyle, tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bu tarihi operasyonun ardından hastamızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla Türkiye Yüzyılı'nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlıyız. Bu büyük gurur tablosunun mimarı olan, gece gündüz demeden çalışan mühendislerimize, fedakarca görev yapan hekimlerimize ve tüm sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum. İlk yerli üretim cihazımızla sağlığına kavuşan değerli hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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