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Bakan Memişoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı paylaştı. Bayramın, kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gülmenin ötesine geçtiğimiz, başkalarının da yüzünü gülümsettiğimiz bir bayram temennisiyle."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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