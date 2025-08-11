Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundular.

Bakan Memişoğlu, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Daha hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, "Deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar öldürüyor. Hazırlıksız olmamız öldürüyor. Herkesin bu uyarıları dikkate alması lazım. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

