Bakan Memişoğlu, Cenaze Törenine Katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da nehre düşen otomobilde yaşamını yitiren kadın ile oğlunun cenaze törenine katıldı.

Memişoğlu, Bafra ilçesinde dün Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Gülşah Kıyak (34) ile 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın Büyük Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine gitti.

Bakan Memişoğlu, Gülşah Kıyak'ın eşi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli psikiyatri doktoru Serdar Kıyak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Memişoğlu, aynı camide cenaze namazı kılınan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın babası Yaşar Özdağ'ın da cenazesine katılarak, Mehmet Özdağ'a taziyelerini iletti.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Memişoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti, sigara içen vatandaşlara bırakmaları için tavsiyede bulundu.

Bazı vatandaşlar, Bakan Memişoğlu'na sigarayı bırakacakları yönünde söz verdi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak etti.

Memişoğlu'na programlarında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras eşlik etti.