Bakan Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'i Bakanlıkta kabul etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti ilçe başkanımız Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. İstanbul'umuzun her ilçesi gibi Üsküdar için de güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA