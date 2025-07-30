Bakan Kurum, Orman Yangınlarından Etkilenen Bölgelerde Hasar Tespiti Açıkladı

Bakan Kurum, Orman Yangınlarından Etkilenen Bölgelerde Hasar Tespiti Açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarının kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar; Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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