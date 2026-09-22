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Bakan Kurum, New York'ta BM'de COP31 Eylem Gündemi'nde 10 başlıkta öncelikleri açıkladı

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Bakan Kurum, New York'ta BM'de COP31 Eylem Gündemi'nde 10 başlıkta öncelikleri açıkladı
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Bakan Murat Kurum, New York'ta BM'de COP31 Eylem Gündemi'ni anlattıklarını belirterek, atık yönetiminden gıda güvenliğine kadar 10 başlıkta önceliklerini açıkladı. Kurum, görüşlerin Antalya'ya giden sürece yansıtılacağını, Kasım'da Antalya'da yeni dönem başlayacağını söyledi.

(NEW YORK) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'ni anlattıklarını belirterek, atık yönetiminden elektrifikasyona, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine kadar 10 başlıkta önceliklerini açıkladıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Atık yönetiminden elektrifikasyona, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine kadar 10 başlıkta önceliklerimizi açıkladık" dedi.

Toplantıda bakanların ve katılımcıların görüşlerini dinlediklerini belirten Kurum, uygulamanın önündeki engelleri, ihtiyaçları ve ortak çalışma alanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Kurum, toplantıda ortaya konulan görüş ve önerilerin Antalya'ya giden süreçte yürütülecek çalışmalara yansıtılacağını belirterek, "Diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona… Kasım'da Antalya'da iklim diplomasisi ve mücadelesi için yeni bir dönemi birlikte başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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