Bakan Kurum, Kızılcahamam'daki "Sıfır Atık" bahçesinden görüntüler paylaştı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Sıfır Atık Bahçesi'nden görüntüler paylaştı.

Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıkardıklarını belirtti.

Bunun sıradan bir istatistik değil, alışkanlıkların, zihniyet kalıplarının, gündelik yaşam pratiklerinin yeniden düzenlenmesi olduğuna işaret eden Kurum, "Bunun en güzel örneği de sıfır atıkta pilot ilçemiz Kızılcahamam. Kızılcahamam'da kurduğumuz sıfır atık sistemiyle, atığı kazanca, bilinci alışkanlığa dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaşımında, Kızılcahamam'daki "Sıfır Atık" bahçesinden görüntüler de yer aldı.

Bakanlık açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştüğü ve 30 Mart'ın, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Sıfır atık uygulaması için pilot bölge seçilen Kızılcahamam'ın bu bilincin sahaya yansıyan en güzel örneklerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçede geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu. Proje kapsamında, ilçeye Sıfır Atık Bahçesi de kuruldu. 5 bölümden oluşan bahçede, atıkların depolandığı ve depozito işlemlerinin uygulandığı atık bölmesinin yanı sıra geri dönüşüm malzemeler ile öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı geri dönüşüm atölyesi bulunuyor. Yine, bahçede çocukların vakit geçirebilecekleri sıfır atık oyun alanı, takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği ambalajsız atık dükkanı ve sıfır atık kafeteryası yer alıyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Ekrem Yıldırım da Sıfır Atık Projesi'nin başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenlerden birinin yerel yönetimler olduğunu vurguladı.

Kızılcahamam'da sıfır atık bilincini yaygınlaştırırken, sistemin sahada etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağladıklarını aktaran Yıldırım, "Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla vatandaşlarımızın sürece katılımını teşvik ediyor, tesis bünyesinde yer alan ambalajsız ürünlerin satışının yapıldığı market ile ambalaj atıklarının oluşumunu kaynağında önlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hangi atığın nereye atılacağını öğrendik"

Sıfır Atık Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklardan Amine Sarışen, geri dönüşüm kutularında hangi atığın nereye atılacağını öğrendiklerini belirtti.

Mehmet Ali Yaşar ise atıkların ayrıştırıldıktan sonra yeniden işlenerek değerlendirildiğini kaydetti.

Kenan Haktan Delibaş ve Akkız Yağmur Özkan ise çevreyi temiz tutmanın ve sıfır atığın önemine işaret etti.

Öğretmen Süleyman Savatyapan da sıfır atık çalışmalarının uzun vadede etkili olduğunu belirterek, "Bizim ilçemizde her çöpün yanında bir tane de mavi çöp vardır. İnsanlar evden çıkarken iki tane çöp bulundururlar. Birisi geri dönüşüme gider, birisi normale gider." ifadelerini kullandı.