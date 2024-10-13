Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki Deprem Konutlarını Paylaştı
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan deprem konutlarının görüntülerini paylaşarak, vatandaşları sağlam yuvalarına kavuşturma taahhüdünde bulundu.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan deprem konutlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" dedi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan deprem konutlarının görüntülerini paylaştı. Kurum, paylaşımında, "Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.
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