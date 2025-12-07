Haberler

Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesindeki anahtar teslim töreni öncesinde yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlar ve işçilerle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'da hazırlıkları yerinde inceledi, vatandaşlar ile şantiyelerdeki işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, dünkü Hatay ziyaretinde "asrın inşa seferberliği" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Hatay'da 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreni öncesinde hazırlıkları denetleyen Bakan Kurum, Emek Mahallesi'nde örnek daireyi inceledi, ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ile yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı. Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretler esnasında vatandaşlar da Bakan Kurum'a yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, kendisine nergis hediye eden bir vatandaşın "Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici." sözlerine "Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu." yanıtını verdi.

Bir vatandaş da Kurum'a "'Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız' derken şaka yapmıyorduk, Bakanım. Biz ne deliyiz ne de veli. Biz Allah'ın emrettiği dosdoğru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a ziyaretleri sırasında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

Hatay'daki ziyaretlerinin yer aldığı videoya NSosyal hesabında yer veren Bakan Kurum, bu paylaşımına, "Umudun şehri Hatay. Bütün güzellikler filizleniyor, asrın inşasıyla dört bir yanı çiçek gibi oluyor." notunu düştü.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
