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Bakan Kurum: Dünya Antalya'da buluşacak, dünya Antalya'da kucaklaşacak

Bakan Kurum: Dünya Antalya'da buluşacak, dünya Antalya'da kucaklaşacak
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MEVLİDE KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında AK Parti Milletvekili Kemal Çelik'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlide katıldı.

MEVLİDE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında AK Parti Milletvekili Kemal Çelik'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlide katıldı. Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mevlitte Bakan Kurum, Kemal Çelik'e taziyede bulundu. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakan Kurum, "Memleketin her köşesinde hizmet anlayışıyla, eser anlayışıyla 25 yıldır hizmet veriyoruz. İnşallah etmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız bize inandığı, güvendiği sürece biz de onlara layık olmak için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nasıl Antalya Manavgat'ta yangında geldik bir olduysak, nasıl depremde 11 ilimizi 2 yılda ayağa kaldırdıysak, nasıl sellerde hızlı bir şekilde şehirlerimizi yeniden inşa ettiysek, üzüntümüzü de sevincimizi de hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Memleketimizi de Allah'ın izniyle her alanda büyüteceğiz" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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