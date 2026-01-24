Haberler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: "Rüyanda Bile Göremeyeceğin Eserleri Biz Üretiyoruz Diye Aklın Çıkıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarının zamanında tamamlanmadığı yönündeki eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in eleştirilerinin boş olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik deprem konutlarının zamanında tamamlanamadığı eleştirilerine tepki gösterdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı