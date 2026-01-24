Bakan Kurum'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitingindeki iddialarına tepki göstererek, "Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor." ifadesini kullandı."

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum. Senin derdin, deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin, milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor."