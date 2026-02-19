Haberler

Bakan Kurum'dan 'Bu Başarı Türkiye'nin' Filmi İçin Teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarını anlatan 'Bu Başarı Türkiye'nin' filmi için sanatçılara ve sporculara teşekkür etti. Filmde, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma temaları işlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet konutlarıyla ilgili ifadelerine de yer verildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar adına hazırlanan 'Bu Başarı Türkiye'nin' filminde yer alan sanatçılara ve sporculara teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan asrın inşa seferberliği için 'Bu Başarı Türkiye'nin filmi hazırlandı. Sanal medya ve TV kanallarında yayınlanan filmde sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler yer aldı. Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmde yer alan sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"En büyük gücümüz birliğimiz. Asrın dayanışmasında bir tuğla koyan ustadan, plan çizen mühendise, gece gündüz çalışan işçiden, sahada görev yapan kamu personeline, destek veren sanatçılardan sporculara, gönüllülerden hayırseverlere kadar bu büyük yeniden inşa sürecine omuz veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinin kalkınmasında emeği, duası, alın teri olan her bir yürek, Türkiye'nin başarısında pay sahibidir. Bu yeniden doğuş hikayesinde iz bırakan tüm kıymetli insanlara minnettarız."

YENİDEN AYAĞA KALKMANIN HİKAYESİ

Depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Buse Naz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay'ın yer aldığı filmde dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesi anlatıldı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadesine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

