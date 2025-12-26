Haberler

Bakan Kurum, COP31 Başkanı olarak görevlendirildi

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2026'da Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı 31'inci Oturumu'nun (COP31) başkanı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı'nın 21'inci Oturumu (CMP21) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın 8'inci Oturumu (CMA8) toplantılarında, COP Başkanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görevlendirildi. Konferansın tüm hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar COP31 Başkanı tarafından yapılacak yönlendirmelere uygun olarak bakanlıkla eşgüdüm içinde çalışmalara katılacak. COP31 Başkanı olarak Bakan Kurum, konferans kapsamında müzakerelerin yürütülmesi ve organizasyonun yapılması için gerekli yetki ve görev dağılımını yapacak. Cumhurbaşkanının talimatıyla konferansın hazırlık ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulacak bütçe için gerekli ödenek planlaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek. Konferans 9-20 Kasım 2026 arasında Antalya'daki EXPO alanında ve çevresinde düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
