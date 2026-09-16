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Bakan Kurum, Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Saulo ile görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ile bir araya geldi.

Kurum, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

WMO Genel Sekreteri Saulo ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Kurum, "Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 yolunda; iklim direncini artıracak erken uyarı sistemlerini, gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim desteklerimizi ve bilimin gücünü öne çıkaracak projelerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye ile WMO arasındaki köklü işbirliğini ve iklim krizine karşı küresel dayanışmayı COP31 vesilesiyle daha da güçlendireceklerini ve Antalya'ya somut sonuçlarla birlikte yürüyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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