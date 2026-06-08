Murat Kurum, Avustralyalı Bakan Bowen ile Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında temaslarını sürdürdü. Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşme gerçekleştirdi.

Kurum, görüşmede COP31 Başkanlığı vizyonu doğrultusunda Eylem Gündemi'nin önceliklerini paylaştıklarını belirtti.

Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuçlar üretilebilecek alanların ele alındığını ifade eden Kurum, Bonn'da yürütülen müzakerelerin COP31'de alınacak kararlara zemin oluşturması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, Avustralya ile yakın iş birliğini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA