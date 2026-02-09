Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Adalet Bakanı Tunç görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'ın ihtiyaçlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Kurum, şehrin projelerine destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın Belediye Başkanı Sayın Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. İhtiyaçları dinledik, yapabileceklerimizi istişare ettik. Bartın'ı hak ettiği yere taşıyacak her projenin destekçisi olacağız."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel