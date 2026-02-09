Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Adalet Bakanı Tunç görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'ın ihtiyaçlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Kurum, şehrin projelerine destek vereceklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın Belediye Başkanı Sayın Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. İhtiyaçları dinledik, yapabileceklerimizi istişare ettik. Bartın'ı hak ettiği yere taşıyacak her projenin destekçisi olacağız."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı

Sonunda bir vekil halkın sesi oldu! Yaptığı hesap gündem yarattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

O ziyaret ülkeyi ayağa kaldırdı! Binlerce kişi alanlara çıktı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri