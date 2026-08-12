Haberler

Bakan Kurum'dan Avustralya ile İklim Görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile çevrim içi görüşerek COP31 süreci, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü konularını ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 sürecimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte atılabilecek adımları, enerji dönüşümü ve hazırlıklarımızı ele aldık. Ortak evimiz dünyanın geleceği için diyalog ve işbirliğinin gücüyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD ve İran'dan tüm dünyayı rahatlatacak adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Edebiyat öğretmeni yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak

Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
Mekke Ortak Savunma Anlaşması: Siyasi dayanışma mı, askeri ittifak mı?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması: Siyasi dayanışma mı, askeri ittifak mı?
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında

Komşuları bu halde buldu, en yakını gözaltında
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Peş peşe zamlar sonrası bakanlık harekete geçti! İndirim geliyor
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare!