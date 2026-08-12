Bakan Kurum'dan Avustralya ile İklim Görüşmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 sürecimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte atılabilecek adımları, enerji dönüşümü ve hazırlıklarımızı ele aldık. Ortak evimiz dünyanın geleceği için diyalog ve işbirliğinin gücüyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA