Bakan Kurum'a Osmaniye'de Yeni Mahalle Kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'yi ayağa kaldırmak için çok çalıştıklarını belirterek, il merkezinde "Murat Kurum Bey Mahallesi" kurulma kararı alınmasından onur duyduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından kentte yürüttüğü özverili çalışmalar nedeniyle Bakan Kurum'un Osmaniye Belediyesince "fahri hemşehri" ilan edildiği hatırlatıldı.

Şimdi de Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulması için harekete geçildiğini duyurduğu aktarılan açıklamada, Bakan Kurum'un bu konudaki NSosyal paylaşımına yer verildi.

Paylaşımında Belediye Başkanı Çenet'e teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakı'mızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum."

5 ilde fahri hemşehrilik

Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın fahri hemşehrisi ilan edilen Bakan Kurum'a Osmaniye Belediye Meclisi de geçen ay "Fahri Hemşehrilik Beratı" verme kararı almıştı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum'u makamında ziyaret ederek beratı kendisine takdim etmişti.