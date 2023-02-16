Bakan Kurum: 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde inşa hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzman nezaretinde sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde inşa hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzman nezaretinde sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı. İlgili kurumların temsilcileriyle Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sırasında 2 artçı deprem yaşandı. Saat 17.45'te merkez üssü Doğanşehir olan 4.7, saat 17.53'te de merkez üssü Pütürge olan 3.8 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.

Malatya'daki barajların durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Kirişci, "Barajlarla gerekli incelemeler sürüyor. Malatya'da önemli iki baraj var, biri Sürgü, biri Sultansuyu. Sultansuyu Barajının kreplerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük ve devamında mansabındaki Karakaya Barajına da su akışını başlattık. Burada herhangi bir risk oluşmamasını tesis etmiş olduk. Barajlarımızla ilgili gerek Malatya özelinde gerekse 10 ilimizdeki 100 baraj ve 30 göletle ilgili hiçbir problem olmadığını, özel işletmelerde de problem olmadığını ifade etmek isterim" dedi.