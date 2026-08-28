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Bakan Kurum: İklim değişikliği 2030'a kadar eğitim müfredatına entegre edilecek

Bakan Kurum: İklim değişikliği 2030'a kadar eğitim müfredatına entegre edilecek
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COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı’nın açılışında konuştu.

Cop31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, "2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz." dedi.

Cop31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. Eylem gündeminden başlıklardan bir tanesi. Yine 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Biz Cop31'e yalnızca dünyanın ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırlanmıyoruz. Kendi bu anlamda ev ödevini yapan hedeflerini mevzuatla ve sahadaki uygulamayla destekleyen bir Türkiye olarak hazırlanıyoruz; bununla da gurur duyuyoruz. Burada adeta Cop31'in fragmanını görüyoruz. Bu aslında bizim COP31 için ortaya koyduğumuz yaklaşımı çok güzel özetliyor. Aynı masada konuşacağız ama kalıp durmayacağız. Hafta boyunca 6 müzakere bloğunun hazırladığı önerileri Genel Kurul'da ele alacağız. Nihai anlaşmayı da hep birlikte onaylayacaksınız. COP31'de 196 ülkenin geleceği 100 bini aşkın ziyaretçinin katılacağı, yıllardır yapılan müzakerelerle alınacak kararlara ilişkin, siz orada Antalya'daki Antalya antlaşmasına ilişkin metnin taslağını geleceğin karar vericileri olarak sizler oluşturacaksınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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