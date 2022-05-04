Bakan Koca'dan bayramda nöbet tutan sağlık çalışanları için duygusal mesaj: Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı. Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

"VARLIĞINIZI BİLMEK BİLE İYİ HİSSETMEK İÇNİ YETERLİ"

Bakan Koca bugün de sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak bayram tatilinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına tek tek teşekkür etti. Koca'nın tweet'lerinde şu ifadeler yer aldı:

"NÖBETÇİ HEKİM VE DİŞ HEKİMİ 7.777 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ EBE, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU 34.012 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ TEKNİSYEN, TEKNİKER 4.952 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ GÜVENLİK, VERİ GİRİŞ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE SÜRÜCÜ 17.936 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

NÖBETÇİ İDARİ PERSONEL, MEMUR 1.469 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli."