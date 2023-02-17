261. saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın ilk işi ailesini aramak oldu: Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?

Hatay'da 261. saatte bir hastanenin enkazından sağ çıkartılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı'nın ilk işi ailesini aramak oldu. Kendisini hastaneye götüren sağlık ekiplerinin yardımıyla telefonla konuşan Avcı, "Hepsi kurtuldu mu? Nazlı nasıl? Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?" dedi. Telefondaki yakını ise, "Hepsi iyi" cevabını verdi.

Hatay'ı adeta yerle bir eden depremde ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında 261 saat sonra Akademi Hastanesi'nin enkazından iki kişi sağ olarak kurtarıldı.

ÇIKARTILIRKEN EKİPLERİ ALKIŞLARI

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen depremzedelerden Mustafa Avcı, enkazdan çıkartıldığı sırada kendisini ve kendisini kurtaran ekipleri alkışladı.

İLK İŞİ AİLESİNİ ARAMAK OLDU

Konuştuğu gözlenen Avcı'nın ilk işi ise ailesini aramak oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

"DUYAYIM MI SESLERİNİ BİRAZCIK DA OLSA?"

Kendisini hastaneye götüren sağlık ekiplerinin yardımıyla ailesini arayan Avcı, "Hepsi kurtuldu mu? Nazlı nasıl? Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?" dedi. Telefondaki yakını ise, "Hepsi iyi" cevabını verdi.