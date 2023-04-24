Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (3)

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Siirt'teki temaslarının ardından geldiği Batman'da Vali Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret eden Bakan Kirişçi, AK Parti seçim bürosunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkımını anımsatarak, "Siz televizyondan gördüklerinize bakmayın. Orada gördükleriniz, sahada görülenin yüzde biri bile değil. Öyle dramlar, öyle anılar, öyle acılar var ki, ondan dolayı bayramı buruk geçirdik. Bayramın birinci günü o mezarları ziyaret ettik. O mezarların başında yakılan ağıtları insan duyduğunda içi parçalanıyor. Kolay değil Allah hepsine merhametiyle muamele eylesin. 50 binden fazla kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. 110 bin civarında yaralımız var. Tabii ki geride kalan acılı aileler var. İnşallah bu büyük millet bu büyük devletle birlikte bu acıları en kısa sürede sarmış olacak. ve Türkiye'nin yeniden şahlanışına vesile olacak" dedi.

Geçmiş yıllara göre artık herkesin uçakla seyahat edebildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, "Türk Hava Yolları halkın yolları haline geldi. Ben 28 yaşında bindim uçağa. Ama bugün anne karnında binen evlatlarımız var" dedi.

Selim KAYA- Bayram AYHAN/ BATMAN,