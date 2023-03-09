Bakan Kirişci: 11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz (2)

'ŞAP HASTALIĞI GÜNDEMİMİZDE'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Kilis Ticaret Odasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Vahit Kirişci, şap hastalığının gündemlerinde olduğunu ve bununla ilgili üretilen aşıların ise büyükbaşlarda kullanılacağını söyledi.

"Bakanlık olarak başlangıçta 5 bin araç 15 bin personelimizle vatandaşımızın hemen yanı başında olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaraları sarmak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizin birinci vazifesi oldu. Depremin üzerinden 32 gün geçti. Hamdolsun, ilk günde yaşadıklarımızı, bugün geride bırakmış durumdayız. 13 milyar 832 milyon TL'lik destek ödemeleri çiftçilerin hesabına geçti. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait. Kilis'te ait 65 milyon liralık ödeme de Kilisli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu."

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,