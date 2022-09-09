Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazasıyla ilgili kavga çıkaracak sözler! İmamoğlu'nun tepkisi merak konusu

Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Kazayla ilgili sorumluluğu İBB yönetimine atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalasef bu kaza günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

"TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 80 ORANINDA AZALTTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl" dedi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUMLULUĞU İBB'YE ATTI

İstanbul'daki metrobüs kazasına da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli, güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır. İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüshenüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişinin yaralandığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırıldı. 49 yaralımız ise kendi imkânlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi oldu." dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.