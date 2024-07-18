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Bakan Kacır, Tunceli'de NTE açılış törenine katıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi açılış töreni ile Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Kacır, Tunceli'de NTE açılış törenine katıldı

TUNCELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi açılış töreni ile Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

Kentteki programı kapsamında uçakla Erzincan'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra karayolu ile Tunceli'ye geçti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Kacır, Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi açılış programına katıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, AB Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vılcınskas'ın ardından konuşma yapan Bakan Kacır, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugüne dek bu proje kapsamında işbirliği yaptığımız araştırmacılarımızın 100'den fazla bilimsel yayın ortaya çıkarmış olmalarını, halihazırda 16 projeyi sürdürüyor olmalarını çok çok kıymetli buluyorum. Karşılıklı bilgi, birikim ve tecrübe alışverişinde bulunmamıza imkan sağlayacak bu çalıştayın yeni işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum" dedi.

Program kapsamında MUNTEAM Laboratuvarını gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kacır daha sonra İsmet İnönü Mahallesi'nde Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı toplu açılış ve imza töreni programına katıldı.

Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Rafting Türkiye Kulüpler Kupası açılış seremonisine de katılan Bakan Kıcır, ziyaretlerinin ardından karayolu ile Tunceli'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Nadir Toprak Tekstilkent Türkiye Tunceli Politika Güncel Haberler

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