Bakan Kacır İzmir Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı

Bakan Kacır İzmir Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı. Kacır, paylaşımında ölen işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen olayda hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı