Bakan Kacır: Dünyanın en büyük uzay etkinliğine Antalya'da ev sahipliği yapacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajansını bir araya getirecek dev organizasyon için hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Kongreye yönelik çalışmalar kapsamında Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı'nın, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki iddiasının bu etkinlikle bir kez daha küresel ölçekte ortaya konulacağını vurguladı. Bakan Kacır, "Dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak bu dev organizasyon için hazırlık çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı'nı paydaş kurum temsilcilerimizin katılımı ile bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ülkemize yakışan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız" dedi.