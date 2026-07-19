Bakan Işıkhan, "Danışman Bilgi Sistemi'ni İşkur Mobil Üzerinden Tüm Öğrenci ve Velilerin Erişimine Açtık"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, LGS ve YKS sonuçlarına göre yapılacak lise ve üniversite tercihlerinin adayların geleceğini şekillendirecek en önemli kararlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu kapsamda daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hizmetini artık İŞKUR mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık" bilgisini verdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon ve YKS'ye giren yaklaşık 2,5 milyon olmak üzere toplamda 3,5 milyon genci yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaşmak istediğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"LGS ve YKS sonuçlarına göre yapacağınız lise ve üniversite tercihleri geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan birisidir. Bu süreçte sizlerin eğitim ve kariyer yolculuğunuzda doğru kararlar alabilmenizi desteklemek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"DANIŞMAN BİLGİ SİSTEMİ HİZMETİ İŞKUR MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI"

Bu kapsamda daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hizmetini artık İŞKUR mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık. Danışman Bilgi Sistemi'nde tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadarının istihdam edildiği, ne kadarının girişimci olduğu, girişimci olduğunuza ortalama ne kadar süre bu girişimi devam ettireceğinizi, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi birbirinden kıymetli verilerle tasarlanmış bu uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz.

"GENÇLERİMİZİ DABİS'İ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Kıymetli gençler ayrıca tercih edeceğiniz iki alanı veya üniversitelerin aynı veya farklı bölümlerini de bu göstergelerle kıyaslayabilirsiniz. Dijital ortamda sunulan bu hizmetlerimizin yanında özellikle tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerimiz ve velilerimiz tüm Türkiye'de İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerimize giderek iş ve meslek danışmanlarımızdan tercih danışmanlığı hizmeti de alabilirler. Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Sevgili gençler, kıymetli veliler sizleri İŞKUR mobil indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan Danışman Bilgi Sistemi uygulamasını kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışman desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA