Bakan Işıkhan: Memur zammı hakem kurulunda, çıkan karara herkes saygı gösterecek

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte uzlaşmazlık tutanağını imzalayan Memur-Sen, zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürdü.

"KARARA HEPİMİZ SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığı için tahkim sürecini söz konusu olduğunu kaydetti. Nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Sendikalarımızın yıllardır dile getirdiği koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış, sorun çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine de %25 ile %35 oranında artış gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.