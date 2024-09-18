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Bakan Işıkhan, Memur-Sen Başkanı Yalçın ile Görüştü

Bakan Işıkhan, Memur-Sen Başkanı Yalçın ile Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile görüşerek, İşgücü Uyum Programı kapsamında eğitim personelinin ücret adaletsizliğini ele aldı. Yalçın, programın işlevselliği için asgari ücretin artırılması ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Yalçın ve beraberinde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Görüşmeyi 29 Ağustos'ta tanıtımı yapılan İşgücü Uyum Programının (İUP) okulların personel ihtiyacını çözmesi amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, "Okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamayan, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üreten İUP, çözümde anahtar olamamıştır. Öğrencilerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim, sağlıklı ve hijyenik bir okul ortamı sağlanabilmesi için idarecisinden öğretmenine tüm eğitim çalışanları seferber olmak zorunda kalmıştır. Yan hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle eğitim sistemimiz çok daha iyi sonuçlar verecektir." ifadelerini kullandı.

Ücret adaletsizliğinin giderilerek programın işlevsel hale getirilebileceğini ve asgari ücretin altındaki rakamların ilgi görmediğinin bilinmesini istediklerini ifade eden Yalçın, programın cazip hale getirilmesi gerekliliğini Bakan Işıkhan'a ilettiklerini bildirdi.

Yalçın, bunun üzerine Bakan Işıkhan'ın, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilgili mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklarını belirttiğini aktardı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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