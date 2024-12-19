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Bakan Işıkhan, İsveçli Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsveç milletvekili Yusuf Aydın ve Süryani toplum temsilcileriyle Mardin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Mardin'in kültürel zenginliğine ve Süryani toplumu ile ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsveç milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihiyle Süryani toplumu gibi birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan ata toprağım Mardin, hoşgörü ve kardeşliğin kalesidir. Bu anlayışla asırlar boyunca barış içinde yaşadığımız, ortak değerleri paylaştığımız Süryani toplumu ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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