Bakan Işıkhan, deprem bölgesindeki illerle ilgili toplantıya katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, afetten etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı. Çalışma hayatına ilişkin alınan önlemler ve görüşler ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, afetten etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin milletvekilleri ve belediye başkanları yer aldı.

Deprem bölgesinde çalışma hayatına ilişkin alınan önlemlerin değerlendirildiği, görüş, talep ve önerilerin ele alındığı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik de hazır bulundu.