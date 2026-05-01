Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Işıkhan, mesajında, dünyada ve Türkiye'de dayanışmayı, emeği ve alın terini temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bu vesileyle büyük ve güçlü Türkiye'nin gerçek kahramanları olan işçi, memur ve tüm emekçileri en kalbi duygularla, muhabbetle ve hürmetle selamladığını belirten Işıkhan, "Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın selameti için gece gündüz çalışmayı emeklerin en değerlisi olarak gören yönetim anlayışımız çerçevesinde, Türkiye'de çalışan hakları konusunda bugüne kadar teşebbüs dahi edilmeyen birçok reformu hayata geçirip, alın terinin hakkını verme hususunda büyük bir mücadele yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan, emeği sadece ücreti ödenmesi gereken bir araç olarak değil, aynı zamanda korunması, saygı gösterilmesi ve itibarı teslim edilmesi gereken bir değer olarak gördüğünü ifade etti.

Çalışanların maddi imkanlarının yanında sosyal haklarını ve onurunu da koruyacak her türlü politikanın hayata geçirilmesine öncülük ettiklerinin altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin ve memurlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda, mağdur edilmiş, haklarından yoksun bırakılmış, adil muamele görmemiş ne kadar çalışan varsa müdafisi ve sesi yine biz olduk. Sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde bir taraftan koşulları iyileştirirken bir taraftan da sendikal özgürlüğün temini noktasında üzerimize düşeni tereddütsüz bir şekilde yerine getirdik."

"Hedeflerimize yürümeye ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatındaki köklü sorunların çözümü noktasında 24 yıldır bilfiil ortaya koydukları icraatların, bugün tam bağımsız kalkınma yolculuğunun istikrarlı seyrinde göründüğünü belirtti.

Bu icraatların, yediden yetmişe tüm vatandaşların artan refah ve yükselen standartlarına yansıdığını vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sosyal paydaşlarımız başta olmak üzere, yatırım, üretim, istihdam ekseninde tam bağımsız yerli ve milli kalkınmamıza omuz verecek, Türkiye Yüzyılı idealimizi fikirden fiile dönüştürecek tüm yol arkadaşlarımızla birlikte gelecek hedeflerimize yürümeye ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeğin ve üretimin yüzyılını inşa etme kararlılığımızda bizleri cesaretlendiren ve motivasyon sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve çalışanlarımızın alın teriyle yoğurulmuş bir temel üzerinde yükselecek Türkiye'ye olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha yineliyor, bu duygularla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler ve memurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."