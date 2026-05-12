Bakan Gürlek: UYAP Al Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle; 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek, yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPervin Ateş:

Eee tabi ki hakim ve savcı karar verecek ama haliyle erkek hâkim olunca kadın davacıya da farklı bakarız bunu hepimiz biliyoruz yani bu sistem belki de daha tarafsız karar verir biraz en azından bilgisayar cinsiyet ayrımcılığı yapmaz işte Hayırlı olsun baksana sistemin

Haber YorumlarıBayram Kurtuluş:

Bu ne biçim sistem ya! Yapay zeka yargılamaya mı karışacak! Atatürk'ün kurduğu yargı sistemi böyle miydi! Hakim ve savcı kararı verecekse bu sisteme ne gerek var! Hukuk devletini korumak istiyorsak insanın insan kararı vermesi lazım! Teknoloji teknoloji derken adalet sistem başından aşağı değişiyor!

Haber YorumlarıHayri Güneş:

Yerli sistem falan da hoş söze geliyor ama bunun arkasında kimler var kimin parasıyla yapılıyor bunu kimse sormaz işte Yargıda da bu kadar değişiklik olunca insan şüphelenir doğal olarak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

