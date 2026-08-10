Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesini Kabul Etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı