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Bakan Gürlek'ten Milletvekili Meriç'e Saldırıya Kınama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınayarak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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