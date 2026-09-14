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Bakan Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlülerimizin çalışmalarıyla 2 bin 779 okulumuzda çalışmaları tamamladık

Bakan Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlülerimizin çalışmalarıyla 2 bin 779 okulumuzda çalışmaları tamamladık
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ADALET Bakanı Akın Gürlek, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık" dedi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki iş birliği kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklarımızın daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmesi için okullarımızda çalışmalar yürüttük. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalarla okullarımızı yeni döneme hazırlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladık; yükümlülerimizin de üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını destekledik. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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