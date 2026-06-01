Milli Savunma Bakanı Güler, Hava Kuvvetleri personelini kabul etti Açıklaması

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti.

Burada konuşan Güler, gök vatanın yılmaz koruyucuları olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini belirten Güler, "Bu süreçte Türkiye, sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileri ile uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez üyelerinden biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir"

Bakan Güler, Türkiye'nin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, Bakanlığın, devletin bekası, milletin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Ordunun yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle donatılırken, bir yandan da personelin donanımlı bir şekilde yetişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi de köklü tarihi geçmişine ve geleceğin konseptine uygun olarak modern hava teknolojileriyle donatmaya devam ediyoruz. Bugün, karada ve denizde olduğu gibi semalarımızın emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük atılımları birer birer gerçekleştiriyoruz. Birbirinden güzide sistemleri, kahraman ordumuzun ve Hava Kuvvetlerimizin envanterine dahil etmeye devam ediyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY, kısa bir süre sonra envanterimize girecek TAYFUN ile 5'inci nesil yerli milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir."

"Ülkemizin geleceği açısından büyük anlam taşımaktadır"

Bakan Güler, her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hava Kuvvetlerinin yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu belirten Güler, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman personelinin elde ettiği başarılar, milletimizin özgüveni, devletimizin itibarı ve ülkemizin geleceği açısından da büyük anlam taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizin, daha büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Hava Kuvvetlerimizin, ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."