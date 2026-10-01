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Bakan Güler, TSK komuta kademesiyle Azerbaycan'daki tatbikatın gözlemci gününe katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'ın ev sahipliğindeki Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü için Şuşa'ya gitti. Güler ve komuta kademesi, tatbikatın ardından Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı ile ADEX 2026'ya katılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla düzenlenen "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa kentine ulaştı.

Bakan Güler, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılımının ardından Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları ise Seçkin Gözlemci Günü faaliyetinin ardından Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX) 2026'ya katılacak.

Bakan Güler, Azerbaycan'daki ziyaretleri kapsamında yarın ADEX 2026'yı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Kaynak: AA
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