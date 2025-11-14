Bakan Güler, Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in evine taziye ziyareti yaptı (2)

BAKAN GÜLER, ŞEHİT HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ'NIN EVİNİ DE ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitlerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından, Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın Ankara Mamak'taki evini de ziyaret etti. Beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidin evine gelen Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sunup, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

ANKARA,