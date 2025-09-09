Bakan Güler, Pakistan Ticaret Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu toplantısı için gittiği Pakistan'da Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek ikili işbirliği konularını değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a gitti.
Bakan Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili işbirliği konuları değerlendirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel