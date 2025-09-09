Haberler

Bakan Güler, Pakistan Ticaret Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu toplantısı için gittiği Pakistan'da Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek ikili işbirliği konularını değerlendirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a gitti.

Bakan Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili işbirliği konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
