NATO ANKARA ZİRVESİ - Bakan Güler, NATO Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma yemeğine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları için Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda resepsiyon düzenledi, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma yemeğine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanlarıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma yemeğine katıldı.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen resepsiyona katılan NATO Savunma Bakanları, resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."
Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.