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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bakan Güler'i Brüksel'de NATO Daimi Temsilcisi ve diğer yetkililer karşıladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki programının ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bakan Yaşar Güler'i Brüksel'e gelişinde NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve Brüksel Askeri Ataşemiz Albay Ramazan Türkmen karşıladı."

Kaynak: ANKA
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