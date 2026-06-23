Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile görüştü.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Damba'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Damba, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal