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Milli Savunma Bakanı Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Shuraian'ı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da resmi ziyarette bulunan Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Shuraian'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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