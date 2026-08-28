Bakan Güler, Kişinev Büyükelçisi Nazmiye Başaran'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Moldova'nın başkenti Kişinev'e atanan yeni Büyükelçisi Nazmiye Başaran'ı makamında kabul etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği belirtilirken, Başaran'ın görevine başlaması vesilesiyle bu kabulün yapıldığı ifade edildi. Bu diplomatik temas, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı, kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Cumhuriyeti'ne Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA